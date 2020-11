Basket serie A2 f – MantovAgricoltura tenta il tris nella tana delle Lupe

SAN GIORGIO Il MantovAgricoltura nel giro di pochi giorni è atteso da due trasferte: stasera a San Martino di Lupari (20.30, arbitri Giunta di Ragusa e De Bernardi di Torino) e mercoledì a Udine (19.30) per il recupero con la Delser Crich. E sabato non disputerà la gara al Dlf con Alperia Bolzano, che è stata rinviata.

Le virgiliane, reduci dal successo interno su Carugate, puntano al terzo centro di fila nella tana delle Lupe di Francesca Di Chiara. San Martino è team baby che punta tutto sul gioco veloce. Contro Carugate, grande prova di Alice Marchi con 15 punti: è una delle new entry nella rosa biancorossa e sta diventando una delle pedine fondamentali per la squadra mantovana. Ha già dimostrato, nonostante la giovane età, di essere capace di caricarsi la squadra sulle spalle. Per Alice è il primo anno in A2: «All’inizio ero nervosa perché non sapevo bene cosa aspettarmi da questa nuova categoria. Ad oggi mi sento di aver acquisito più fiducia grazie agli allenatori e alle compagne. Mi sto trovando davvero molto bene e c’è un bel clima che ci permette di lavorare in maniera serena in palestra. È il secondo anno che vengo allenata da coach Borghi e mi trovo molto bene. Riesce sempre a tirare fuori il meglio da ognuna di noi e a mantenere la lucidità nei momenti critici della partita». Uno sguardo all’ultima partita contro Carugate: «Siamo state brave a scendere in campo determinate e con voglia di vincere nonostante le assenze; sicuramente da migliorare è la concentrazione. Abbiamo avuto un calo a fine partita e questo ci servirà per ricordarci di non abbassare mai la guardia nonostante tutto. San Martino? Servirà mantenere la giusta mentalità fin da subito e rimanere concentrate giocando di squadra. Siamo cariche e ci siamo allenate sodo durante la settimana in modo da presentarci nella nostra miglior forma possibile. È un momento delicato per tutti, ma cerchiamo di adattarci alla situazione sostenendoci a vicenda e dando il massimo. Per questa stagione vorrei guadagnare più fiducia sul campo e aiutare nel mio piccolo il più possibile la squadra». Si giocherà a porte chiuse, ma sarà possibile seguire la partita tramite il canale YouTube “LupebasketTV”.