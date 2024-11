Sfugge ai servizi sociali, arrestato 34enne

POGGIO RUSCO Era stato sottoposto alla misura dell’affidamento in prova ai servizi sociali ma, di rispettare le regole imposte, proprio non ne voleva sapere. I carabinieri della stazione di Poggio Rusco, dopo aver segnalato le ripetute violazioni commesse dal soggetto, nei giorni scorsi hanno dato esecuzione all’ordinanza di aggravamento della misura, arrestando un 34nne italiano residente in quel comune. Dopo le formalità di rito, l’arrestato è stato tradotto presso la casa circondariale di Mantova, luogo in cui sarà costretto a rispettare le regole.