Lavori in Valletta Valsecchi, il cantiere si sviluppa in due fasi

MANTOVA Replico all’articolo pubblicato su “La Voce di Mantova” del 21 novembre, relativo ai lavori in Valletta Valsecchi.

Il cantiere in oggetto si sviluppa in fasi, per una durata di oltre cinque mesi, salvo imprevisti.

Il cronoprogramma dei lavori è stato definito da Aqa, che è il soggetto appaltatore delle opere, e i lavori interessano via Luzio e via 8 Marzo. È ovvio che, quando i lavori interesseranno via 8 Marzo, non ci sarà alcun impedimento al transito carrabile, ciclabile, pedonale e d’accesso alle attività commerciali presenti in via Luzio. È quindi un errore sommare interventi che riguardano vie diverse con diverse interferenze per le attività commerciali.

In base al regolamento comunale per l’attuazione di interventi a sostegno delle attività commerciali ed artigianali ubicate in zone precluse al traffico per la realizzazione di opere pubbliche, con particolare riferimento all’art. 2, possono beneficiare di tali agevolazioni solo le attività commerciali il cui unico punto di accesso si trovi in via completamente preclusa al traffico veicolare, o con viabilità a senso unico di marcia o con sbocco impedito dai lavori.

È evidente che i lavori in via 8 Marzo non interferiscono in questi termini sull’accessibilità di via Luzio. Pertanto, il cronoprogramma non è stato ovviamente stabilito in relazione alla determinazione delle agevolazioni fiscali, bensì alla durata dei lavori stessi.

Reputo del tutto fuorvianti le considerazioni pubblicate, che non considerano le diverse aree di lavorazione, nonché quanto stabilito dal regolamento che definisce i soggetti beneficiari delle agevolazioni.

Nicola Martinelli

Assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Mantova