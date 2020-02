La cura del bambino nella gestione del sonno, incontro al Soncini per i genitori

MANTOVA Continuano gli eventi del Progetto Poli (Più Opportunità Liberano l’Infanzia) promosso dal Comune di Mantova, attraverso il settore Servizi Educativi e Pubblica Istruzione. Giovedì 20 febbraio alle 17.30 presso l’asilo nido Soncini, nell’omonima via, a Borgochiesanuova, l’incontro sarà dedicato alla cura del bambino nella gestione del sonno con l’ostetrica Francesca Ferrari. Gli appuntamenti con esperti serviranno per sostenere i genitori dei bambini e delle bambine da 0 ai 6 anni, nel loro delicato ruolo educativo. Si tratta di momenti formativi e di consulenza per le mamme e i papà che possono trovare risposta ai numerosi dubbi che sorgono da genitori. Gli incontri sono ad accesso libero e gratuito. Per informazioni: progetto.poli@comune.mantova.gov.it http://pubblicaistruzione.comune.mantova.it/