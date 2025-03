Si dà fuoco in giardino dopo avere ferito la moglie: 77enne di Rodigo morto per le ustioni

RODIGO Tragedia questa mattina in un’abitazione di via delle Rimembranze a Rodigo. Un uomo di 77 anni si è tolto la vita dandosi fuoco nel giardino di casa. L’allarme è scattato alle 10.30, quando un passante ha sentito delle grida provenire dall’abitazione. Prima di cospargersi di carburante e darsi fuoco, l’anziano aveva avuto una lite con la moglie che è rimasta ferita a una mano da un’arma da taglio impugnata dal marito. L’uomo è stato poi soccorso sul posto da un’eliambulanza e trasportato all’ospedale di Parma dove è deceduto poche ore dopo il ricovero a causa delle gravissime ustioni riportate. Lievi invece le ferite riportate dalla donna, ricoverata in stato di shock. Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Mantova e i carabinieri di Gazoldo degli Ippoliti che stanno ricostruendo la dinamica dell’accaduto.