Si prepara “Ferragosto in Villa”

TORRE PICENARDIi Torna “Ferragosto in Villa” la tradizionale ed immancabile manifestazione ferragostana organizzata dalla Pro Loco nel bellissimo cortile d’onore di Villa Sommi Picenardi. Dal 14 al 18 agosto i portoni della Villa saranno aperti per cinque serate all’insegna del divertimento e della spensieratezza per ascoltare buona musica e assaporare i piatti tipici del territorio. Partenza mercoledì 14 agosto con “Amalo”, tributo a Renato Zero, per poi passare a giovedì 15 agosto, dove sul palco saranno protagonisti gli Alterego, band molto conosciuta nel territorio, alle 21.30 si terrà la premiazione del Torrigiano dell’Anno, iniziativa che ogni anno premia cittadini che si sono distinti in maniera particolare. Venerdì 16 agosto giorno di San Rocco invece tributo a Gianni Morandi con “C’era un Ragazzo”, mentre sabato 17 agosto concerto tributo a Vasco Rossi con gli Azoto Liquido; giornata anche tutta dedicata alla ripresa di una tradizione torrigiana che sta rinascendo grazie all’Associazione “I Crauti”, ovvero la “Cariulada” che dalle 18 porterà allegria e divertimento per le vie del paese. Conclusione domenica 18 agosto con Simone Salvagni e C.D.M. Band.

Paolo Zordan