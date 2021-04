Calcio Serie C – Ahi Mantova: stagione finita per Lucas, Checchi salta la Vis Pesaro

Mantova Dall’infermeria biancorossa arrivano brutte notizie per mister Emanuele Troise. Stagione finita per Lucas. Il centrocampista brasiliano si è sottoposto ieri alla risonanza magnetica il cui esito ha evidenziato purtroppo la rottura di un legamento della caviglia. Per lui un mese di stop. Salterà quindi le ultime due sfide di campionato contro Vis Pesaro e Triestina più gli eventuali play off. In vista del match di domani, è a rischio forfait anche il difensore Checchi, che ieri non ha terminato l’allenamento a causa di uno stiramento. Le sue condizioni saranno valutate nella giornata odierna, ma le possibilità di vederlo in campo sono appese a un filo. Alla luce di queste assenze, il tecnico biancorosso dovrà inventarsi un Mantova comunque in grado di battere la Vis per tentare di raggiungere i play off già domani. La rifinitura odierna potrebbe dargli qualche indicazione in più. Difficile ipotizzare la formazione di partenza, anche se sembra scontato il rientro dal primo minuto di Gerbaudo, uno dei punti di riferimento del centrocampo biancorosso. Nel reparto offensivo possibile l’inserimento dal via di Ganz e quindi in un ipotetico attacco a tre potrebbe essere affiancato da Guccione a destra e Cheddira a sinistra.

Qui Vis Pesaro Da Pesaro si fanno insistenti le voci per il rientro dal primo minuto di D’Eramo. Lo schieramento di partenza potrebbe essere il 3-5-2 con Bertinato tra i pali. Difesa a tre con Brignani, Ferrani, Stramaccioni. In mezzo al campo Carissoni, D’Eramo, Gelonese, Di Paola, Giraudo e in attacco il duo formato da Gucci e Marchi con quest’ultimo insidiato da Cannavò. La squadra marchigiana cerca punti importanti in ottica salvezza. Ci sono tutti i presupposti per una gara avvincente.