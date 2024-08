Fine lavori alla chiesa di Villanova che riapre dopo 4 anni

VILLANOVA MAIARDINA Da qualche giorno sono terminati i lavori di restauro alla chiesa di Villanova Maiardina di San Giorgio Bigarello. La Diocesi di Mantova unitamente alla parrocchia locale avevano concordato sulla necessità d’intervenire sulla copertura dell’edificio. La fase prioritaria dei lavori si è concentrata sul consolidamento e sul miglioramento della copertura e delle strutture voltate sottostanti. L’importo di spesa, di circa 160mila euro, ha visto un contributo da parte del Pnnr, grazie a Regione Lombardia, per circa 125mila euro. Altri 20mila euro sono arrivati dalla Fondazione Bam.

Lo stato di conservazione delle strutture di copertura della chiesa era risultato piuttosto degradato; la Diocesi di Mantova, unitamente alla parrocchia, nel 2023 aveva realizzato un primo intervento di consolidamento e miglioramento della copertura della chiesa e delle strutture voltate sottostanti al fine di poter intervenire in tempi celeri per consentire la fruibilità del bene.

La parrocchia ringrazia la Fondazione BAM per la collaborazione e il sostegno costante nel

programmare gli interventi di conservazione e valorizzazione finalizzati a garantire la sicurezza degli edifici utilizzati e la continuità delle attività pastorali.(m.v.)