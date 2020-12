Wi-fi gratuito per gli utenti dell’ASST di Mantova

MANTOVA ASST di Mantova ha da pochi giorni reso disponibile una rete wi-fi gratuita per gli utenti. Anche chi è soltanto di passaggio può connettersi scegliendo la rete wi-fi Ospiti dal proprio smartphone o tablet e seguendo le istruzioni per la veloce registrazione tramite social, e-mail o sms. I pazienti che invece rimangono in ospedale più a lungo possono richiedere le credenziali anche attraverso lo sportello accettazione.

Inoltre, per ampliare maggiormente la copertura, ASST di Mantova ha aderito a Piazza WiFi Italia, il progetto del Ministero dello Sviluppo Economico che ha come obiettivo permettere a tutti i cittadini di connettersi gratuitamente e in modo semplice. Scaricando l’app dedicata wifi.italia.it sarà possibile collegarsi alla rete nelle aree dei presidi ospedalieri in cui il servizio è attivo.

Un particolare ringraziamento a Consorzio Parmigiano Reggiano e a Verallia Italia S.p.A. per aver donato i fondi necessari all’allestimento della rete nel blocco B di Mantova e all’ospedale di Borgo Mantovano rispettivamente.