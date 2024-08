“Ukrainian Folk Songs” a Castiglione delle Stiviere

CASTIGLIONE Mila Shariy sarà la protagonista dello spettacolo musicale in programma sabato 17 agosto a Castiglione, nel cortile di Palazzo Pastore. Per la rassegna estiva 2024, a partire dalle 21, la perfomer dell’est delizierà il pubblico con la sua selezione di “Ukrainian Folk Songs”. Mila è una cantante e cantautrice nata in Ucraina e fin dalla prima infanzia, ha espresso il suo amore per la musica e ha partecipato molto attivamente ai concerti musicali della sua scuola e della città. Trasferitasi in Italia, Mila ha continuato la sua vita artistica collaborando con gruppi musicali locali. “La musica è per me un modo di espressione personale, canto perché voglio condividere le mie emozioni e sentimenti con altre persone la mia esperienza di vita. Le principali fonti della mia ispirazione sono la natura, le persone e la musica stessa”. La serata si svolgerà con l’esecuzione di alcuni brani più popolari ucraini , accompagnati al piano dal maestro Gianluca Benatti, ed inoltre con la partecipazione di un gruppo di ballo ucraino. In caso di maltempo l’evento si svolgerà al Teatro Sociale. Spettacolo ad ingresso libero. (a.m.c.)