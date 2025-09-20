Sinistra Mincio in balia dei ladri: case prese di mira a Villimpenta, Castel d’Ario e Pampuro

VILLIMPENTA / CASTEL D’ARIO – La Sinistra Mincio torna nel mirino dei ladri. Negli ultimi giorni tra Villimpenta e Castel d’Ario, passando per la frazione sorgarese di Pampuro, sono stati registrati tre furti, ai quali si devono aggiungere almeno altrettanti tentativi, fortunatamente sventati in extremis grazie ai sistemi di allarme e, in un caso, al cane di famiglia. Il primo, venerdì scorso, lungo via Begozza a Villimpenta, quando approfittando della temporanea assenza dei proprietari, i malviventi sono entrati in azione intorno alle 20.40. Già l’orario, decisamente insolito, fa capire che con ogni probabilità i “topi” stessero tenendo d’occhio i movimenti dei padroni di casa, e questo rende la vicenda ancor più inquietante. Una volta entrati nel giardino della proprietà, la banda di malfattori ha divelto una delle finestre poste sul retro, dopodiché hanno cominciato mettere a soqquadro ogni stanza, arrivando a spostare anche i mobili più pensanti, probabilmente alla ricerca di una cassaforte che non c’era. Tuttavia sono riusciti a trafugare ori e oggetti di valore. Dall’altra parte del paese, ovvero in via Casotti (strada che geograficamente fa già parte del Comune di Gazzo Veronese ma che nella sostanza viene da sempre considerata il prolungamento di via Madonnina), i ladri hanno agito a colpo sicuro dal momento che i proprietari si trovavano in vacanza. Il trauma si è materializzato al loro rientro: caos dappertutto e preziosi spariti per un valore ancora da quantificare, oltre a circa 150 euro di contanti. Il modus operandi lascia intendere che possa trattarsi di “professionisti del furto” che in determinati periodi prendono di mira zone precise del territorio, presumibilmente servendosi di basisti. Di solito questi ladri non si fermano di fronte a nulla e se ne vanno solo quando hanno completato il loro piano o quando ormai restare in quella zona è pericoloso. Non è da escludere che possa trattarsi dei cosiddetti ladri-pendolari, che arrivano da fuori provincia, si fermano il tempo di mettere a segno i loro colpi e se ne vanno. Sotto tiro è finito anche Castel d’Ario. In strada Gazzuolo hanno tentato di entrare in un paio di abitazioni mentre i proprietari dormivano. In un’altra le telecamere private di videosorveglianza hanno immortalato un individuo incappucciato che si aggirava tra il giardino e l’immobile. Altro tentativo segnalato in via Pomellon, la strada che da Villimpenta conduce a Pampuro, ma in questo caso è stato l’abbaiare del cane di famiglia a mettere in fuga due individui. Resta comunque alta l’allerta e l’attenzione da parte dei cittadini anche nelle prossime notti. Anche perché sono proprio le forze dell’ordine, che da tempo hanno intensificato i controlli notturni, a chiedere la loro collaborazione. In questi casi infatti è sempre molto difficile cogliere sul fatto i banditi e guadagnare minuti grazie alla segnalazione di qualcuno che li vede in diretta, è sempre un aiuto prezioso per carabinieri e polizia.

Matteo Vincenzi