Basket Serie C – Tea Energia San Pio X, che festa sul Lungorio

MANTOVA Si è tenuta ieri la presentazione ufficiale della prima squadra del Tea Energia San Pio X, del minibasket, del Blue Basket, Mantova Giants e della branca della società che si è recentemente aperta al pattinaggio con 42 tesserati e tesserate, che prenderanno parte anche a un campionato nazionale. Ad aprire le danze è stato il presidente del Tea Energia San Pio X, Diego Cavalli: «Grazie a tutti per la presenza e anche ai nostri ospiti. Lo scorso anno è stata una bellissima esperienza e la volevamo ripetere. I progetti restano immutati e andiamo avanti anno dopo anno: vogliamo sempre qualcosa di nuovo. Questa società deve continuare a guardare avanti». A seguire i rappresentanti delle istituzioni, dirigenti e sponsor. Momento clou della serata è stata la passerella sul palco del Lungorio del roster della prima squadra, che affronterà il campionato di Serie C Regionale, composto da: il capitano Maurizio Tassone, i nuovi arrivati Davide Trovarelli ed Oliver Tonon, Pietro Sequani, Alessio Barrotta, Andrea Albertini e i giovani aggregati Leonardo Genitrini, Isacco Orbello e i fratelli Filippo e Federico Farina. «Sono molto felice di essere in questa società molto familiare – ha dichiarato coach Farabello – Promettiamo di lavorare tanto e mettere in campo tutto il nostro cuore per ottenere i migliori risultati possibili». «Ringrazio il presidente e gli sponsor – afferma il neo capitano Maurizio Tassone – Auguro ai più giovani di divertirsi sempre, di dare il giusto valore alle sconfitte che devono essere un punto di partenza, così come alle vittorie per continuare a lavorare. Proveremo a fare qualcosa di importante come risultati ma altrettanto in settimana col lavoro. Qualche volta sbaglieremo,ma ci impegneremo per essere un esempio e un modello da seguire. Abbiate sempre rispetto per compagni, avversari, staff, compagni ed arbitri». Ricordiamo che oggi alle ore 16 gli Under 17 scenderanno in campo alla Tensostruttura Dlf per il Memorial Paolo Morelli, contro Reggio Emilia, e alle ore 19 il San Pio X sfiderà Modena in amichevole.