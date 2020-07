Solferino – Da settembre apre i battenti l’asilo nido

SOLFERINO Apre i battenti per la prima volta un asilo nido. Ad annunciarlo è il sindaco Germano Bignotti. che spiega come dal prossimo settembre il servizio sarà attivo e in gestione alla cooperativa Tangram di Valeggio, che gestisce anche altre strutture simili come ad esempio l’asilo nido di Marmirolo.

L’asilo nido si troverà all’interno della scuola elementare all’ingresso del paese, dove già in origine quando la struttura venne realizzata nel 2012, erano previsti appositi spazi per il servizio di asilo nido che però, alla fine, non era mai stato attivato.

Nel corso delle ultime settimane infatti il Comune aveva aperto un apposito bando finalizzato ad individuare una ditta o una cooperativa che potesse gestire il nido. Alla fine, a bando concluso, si è rivelata aggiudicataria del servizio la coop Tangram. Da settembre, dunque, al via il servizio che potrebbe tornare utile per parecchi genitori.

«Già nel bando che abbiamo pubblicato a suo tempo – afferma Bignotti – abbiamo previsto che il servizio si svolga in ottemperanza a tutte le normative e ai regolamenti imposti dall’emergenza sanitaria. Di conseguenza il servizio di asilo nido, nuovo di zecca, rispetterà tutti i criteri individuati a livello nazionale».

Per quanto riguarda le rette, tutte le informazioni sono disponibili in Comune. «Nel caso in cui la Regione non dovesse rinnovare la misura dei nidi gratis, sarà il Comune che andrà incontro alle famiglie con specifici contributi e aiuti – spiega sempre il sindaco Bignotti -. Stiamo lavorando a questa iniziativa da un anno, ovvero da quando ci siamo insediati. Abbiamo contattato genitori che potessero essere interessati e che ci hanno fornito una preiscrizione. Ora che il servizio sta partendo, li ricontatteremo per perfezionare la cosa. Siamo davvero soddisfatti: per la prima volta Solferino è dotato di un servizio di questo tipo».