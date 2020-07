Roncoferraro – Riaperto il ponte sulla Sp33

RONCOFERRARO Tutto era iniziato dopo che un sopralluogo del personale della Provincia di Mantova aveva evidenziato problemi strutturali al ponte lungo la Sp 33 a Roncoferraro: il 6 marzo scorso era così stata disposta la sospensione della circolazione stradale. Reperite le risorse necessarie erano partiti i necessari interventi di sistemazione poi conclusi, così come da iniziale cronoprogramma: le opere sono state, infatti, completate il 21 luglio, giorno in cui sono state effettuate le prove di carico.

Le verifiche, come assicurato dal Palazzo di Bagno, hanno dato esito positivo: da ieri, dunque il onte e la strada sono di nuovo percorribili.