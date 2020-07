Marcaria – Campi flagellati dal maltempo

MARCARIA Il maltempo mette in ginocchio le coltivazioni: i violenti temporali di ieri hanno, infatti, causato molti danni tra Marcaria ed il viadanese. Forte vento, acqua e grandine si sono, infatti, abbattuti in diverse aree dell’Oglio Po danneggiando diverse coltivazioni che registrano danni anche fino al 70% del raccolto. Segnalazioni di danni che si sono susseguite per tutto il pomeriggio di ieri.

Vento, pioggia forte ed in alcuni casi anche grandine – come segnalato, ad esempio, a Bozzolo e, soprattutto, Marcaria. I danni maggiori, infatti, stando alle segnalazioni pervenute nel pomeriggio a Coldiretti sarebbero stati registrati a Casatico, nel Comune di Marcaria appunto, dove diverse coltivazioni sono state danneggiate dal maltempo che nella mattina di ieri si è abbattuto su tutta la provincia.

«Colpisce di nuovo la grandine, che a Marcaria ha distrutto alcuni campi di mais, facendo diversi danni», affermano da Coldiretti Mantova dove nel pomeriggio di ieri tante sono state le segnalazioni ricevute dagli uffici di zona. Danni che, comunque, come rilevato dalla stessa Coldiretti sembrerebbero fortunatamente circoscritti ad una parte limitata della provincia.

«Nell’azienda agricola di Massimo Luigi Brocajoli – spiega ancora Coldiretti – i 40 ettari di mais da trinciato, utilizzati per alimentare una stalla da 800 bovine, hanno subito danni tra il 40% e il 70%, a seconda dell’esposizione alla furia del meteo. La zona di Casatico e Marcaria – proseguono – è una di quelle che ha dovuto maggiormente fare i conti con il maltempo, che ieri ha colpito il Viadanese e questa mattina ha attraversato con una perturbazione atmosferica alquanto violenta tutta la Lombardia». Flagellati dal maltempo anche mais, uva, coltivazioni orticole e cerealicole, provocando diversi danni in campagna.