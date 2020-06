Sparite le buche dalla Sp 57, ora la strada è più sicura

CURTATONE – La Sp 57, nel tratto compreso nella frazione di Buscoldo, non sarà più un pericolo per la viabilità: ieri la riasfaltatura da parte dell Provincia di Mantova.

Niente più buche, avvallamenti e tratti di asfalto che si sgretolano al passare delle auto e, soprattutto, in seguito alle piogge; la Sp 57 da ieri è tornata ad essere sicura grazie all’intervento realizzato dalla Provincia di Mantova, competente della strada. I lavori erano stati promessi nei mesi scorsi e sarebbero dovuti essere realizzati ad inizio primavera ma lo scoppio della pandemia ha rimandato il cantiere. Promessa, dunque mantenuta: Palazzo di Bagno, infatti, come annunciato da tempo ha riasfaltato il tratto della Sp 57 che “costeggia” la frazione di Buscoldo, uno dei tratti più danneggiati della provinciale dove ormai da anni si provvedeva a “rattoppare” le buche con interventi provvisori e mai risolutivi, soprattutto dal punto di vista della sicurezza. Tante, infatti, erano state le lamentele da parte dei cittadini che chiedevano a gran voce la messa in sicurezza delle strada: intervento più volte sollecitato dalla stessa amministrazione di Curtatone.

Un importante lavoro, quello effettuato ieri, che si aggiunge alla riasfatatura, sempre da parte della Provincia, della Sp 420 “Sabbionetana” nella frazione di Eremo, in direzione Mantova, così come ricordato dal sindaco Carlo Bottani ringraziando tutti coloro, consiglieri comunali e Provincia, che si sono spesi per raggiungere questo tanto atteso obiettivo.