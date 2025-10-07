Spingono l’auto in panne che finisce nel Mincio: salvi due 80enni

BAGNOLO SAN VITO Stavano spingendo la loro auto in panne lungo l’argine del Mincio quando questa gli è letteralmente sfuggita di mano finendo nella scarpata per poi inabissarsi nelle acque del Mincio. E’ successo oggi pomeriggio in via Bevilacqua a Bagnolo San Vito. Gli occupanti del veicolo, due 80nni, riuscivano a salvarsi prima che l’autovettura venisse inghiottita dalle acque. Sul posto sono poi intervenuti i Vigili del Fuoco e l’Agenzia Aipo. I due soggetti sono illesi. Sul posto una pattuglia dei Carabinieri della Stazione di Bagnolo San Vito.