Scoppia uno pneumatico di un autocarro e colpisce due auto. Ferito un 15enne

COMMESSAGGIO Singolare incidente stradale oggi alle 14.30 sulla Sabbionetana a Commessaggio. Una Peugeot 106 veniva colpita sul parabrezza dallo scoppio di uno pneumatico di un autocarro che la precedeva, frantumandosi. Illesa la conducente una donna di 39 anni, mentre il figlio trasportato, un 15enne, veniva colpito da alcuni frammenti di vetro e trasportato all’ospedale di Mantova in codice verde per accertamenti. Un altro veicolo che seguiva, una Fiat Panda condotta da un 55enne, veniva danneggiato sulla carrozzeria. Sul posto i Carabinieri di Bozzolo per i rilievi del caso.