Suzzara acquista la sede dell’azienda speciale Socialis

SUZZARA Un acquisto che permette di dare stabilità a un’azienda che in pochi anni è diventata un punto di riferimento per i cittadini di sei Comuni: nelle parole del sindaco di Suzzara Ivan Ongari c’è una certa soddisfazione nel commentare l’acquisto, da parte dell’ente, della sede dell’azienda speciale Socialis, che raggruppa i servizi socio-assistenziali dei comunio di Gonzaga, Moglia, Motteggiana, Pegognaga, San Benedetto e, appunto, Suzzara. Un acquisizione importante che, per essere attuata, ha beneficiato di un corposo sostegno da parte di Regione Lombardia.

Il costo di acquisto dell’unità immobiliare è infatti pari a 800mila euro, finanziati per una somma mezzo milione da Regione Lombardia, che a fine 2021 aveva destinato all’operazione il contributo su proposta del consigliere del Movimento Cinque Stelle Andrea Fiasconaro, poi votata da tutto il Consiglio Regionale, e per la restante parte di 300mila euro da risorse proprie dell’ente comunale.

Un’acquisizione importante, che, come accennato dal sindaco, dà stabilità a un’azienda nata esattamente 4 anni fa e operativa dal 1° gennaio 2019: «Attraverso il lavoro dell’Azienda è stato possibile non solo la gestione dei servizi esistenti – ha commentato l’assessore suzzarese al welfare Alessandro Guastalli – ma anche di sviluppare progetti che vanno incontro ai nuovi bisogni emergenti nella società e ottenere corposi finanziamenti all’interno del Pnrr che andranno a realizzare importanti progettualità nei prossimi anni». «Socialis – ha concluso Ongari – vede riconosciuti da parte di tutti gli amministratori del distretto il valore e l’efficacia degli interventi e dei progetti che ha messo in campo. Inoltre, consente di valorizzare un luogo nel centro storico della città, in un punto di passaggio per la vicinanza alle piazze e ad altri servizi, con l’intenzione di creare nel futuro spazi di aggregazione giovanile».