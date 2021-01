Stop all’apertura parziale delle Poste: interrogazione dell’opposizione a Schivenoglia

SCHIVENOGLIA Una richiesta di intervento del Comune per sollecitare Poste Italiane alla riapertura locale ufficio per sei giorni settimanali: è quanto contenuto in una interrogazione al sindaco di Schivenoglia Katia Stolfinati presentata dai consiglieri del gruppo di opposizione Territorio Comune, Paolo Oppini, Giuseppe Magotti e Luca Piva.

«Una richiesta – si legge nel testo dell’interrogazione che parte da tre considerazioni di fondo: premesso che il locale ufficio postale da tempo osserva, a causa emergenza Covid-19, tre giorni di apertura settimanale (martedì, giovedì e sabato) e che presso altri uffici in centri minori della provincia di Mantova , anche non sede di comune, è stata ripristinata l’apertura giornaliera dal lunedì a sabato (ad esempio, Pieve di Coriano, Villa Poma, Carbonara di Po, Villa Saviola, Felonica , Palidano, San Matteo delle Chiaviche) e considerando soprattutto il fatto che si creano code e tempi di attesa durante i giorni di apertura al pubblico dell’ufficio locale, con inevitabili disagi e pericolo di assembramento per la cittadinanza. A questo punto attendiamo una risposta in consiglio comunale riservandoci anche di presentare, al riguardo, una successiva mozione».