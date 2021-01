Basket serie A2 m – Staff, esonerato il tecnico Di Paolantonio

MANTOVA Emanuele Di Paolantonio non più più l’allenatore della Staff Mantova. Fatale la sconfitta di ieri sera alla Grana Padano Arena contro l’Urania Milano: terzo stop di fila. Questo il comunicato del club biancorosso: «La Pallacanestro Mantovana comunica con rammarico che l’Head Coach Emanuele Di Paolantonio non è più alla guida della prima squadra. Ad Emanuele va il ringraziamento da parte di tutta la Società per l’impegno e la professionalità dimostrata, soprattutto in una annata resa ancora più complessa dall’emergenza sanitaria».