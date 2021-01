Ostiglia, riqualificazione municipio: a metà febbraio via ai lavori

OSTIGLIA Ieri mattina è stato firmato il contratto tra la ditta Bottoli Costruzioni srl e il Comune di Ostiglia per i lavori di riqualificazione del Municipio chiuso dal 2012 per i danni del terremoto. La settimana prossima si procederà alla firma della consegna dei lavori ed entro la metà di febbraio sarà aperto il cantiere. Dalla data di avvio, il cronoprogramma prevede 460 giorni per il termine dei lavori. I lavori sono stati affidati, con bando europeo, alla ditta Bottoli Costruzioni srl di Mantova (ditta mandataria, in raggruppamento temporaneo di impresa con Resin Proget e Siel Impianti). Stamattina, per la firma del contratto, erano presenti la ditta Bottoli, il vice sindaco e assessore ai lavori pubblici, Omero Vinciguerra, e il responsabile dell’Uffico Tecnico di Ostiglia, Lorenzo Grecchi.

Direttore dei lavori è l’architetto Giorgio Gabrieli, che è anche progettista (in rtp, con gli ingegneri Claudio Modena e Paolo Lotti). Il costo complessivo del recupero dell’edificio di Palazzo Bonazzi, nei due lotti mancanti (il 1° lotto risulta completato, per 1 milione di euro), è stato stimato in 4 milioni 310 mila euro, di cui totale lavori a base gara sono 3 milioni 204 mila euro, (IVA esclusa).

I lavori di ristrutturazione interesseranno l’ala destra del Palazzo, con il Museo della Farmacopea e gli spazi che erano adibiti all’Ufficio di Collocamento, oltre che sede di associazioni locali, e l’ala sinistra, con la gran parte degli uffici comunali, oggi ancora provvisoriamente collocati a Palazzo Foglia.

«Siamo soddisfatti – commentano il sindaco, Valerio Primavori, e il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici, Omero Vinciguerra – finalmente partono i lavori per il completamento della riqualificazione di Palazzo Bonazzi, sede storica del municipio, dove troveranno collocazione gli uffici comunali trasferiti dal 2012 a Palazzo Foglia. Ci auguriamo che il ripristino avvenga in tempi certi, da oggi vediamo la luce in fondo al tunnel».