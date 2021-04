Volley Serie B maschile – Panciroli: “Viadana poco bello ma vincente. Ora sotto coi play off”

VIADANA Il successo colto sabato a Grassobbio per 3-1 nel recupero con l’Mgr ha consentito all’Èpiù di chiudere in vetta la prima fase. Nella seconda troverà subito i veronesi del Caselle, giunti quarti nel girone C2, dove ha chiuso al primo posto il Gabbiano Top Team a cui toccherà invece l’Imecon Crema. «Un plauso comunque ai nostri avversari perchè sono stati più bravi di noi – afferma il tecnico Alberto Panciroli – Da parte nostra hanno giocato molto bene sia Bertoli sia Colella. Abbiamo rinviato invece il debutto stagionale di Grassi, al rientro dall’operazione alla spalla, perché ancora non si sente sicuro». Il primo posto al termine della prima fase è risultato lusinghiero: «Abbiamo cominciato a pensarci quando Valtrompia ha vinto a Scanzorosciate – prosegue Panciroli -, ma per centrarlo era indispensabile andare a cogliere il successo a Grassobbio contro un sestetto che doveva imporsi per conquistare la seconda fase. La posta in palio era alta, forse non abbiamo giocato la nostra migliore partita ma almeno siamo riusciti a spuntarla. Contava la vittoria ed è andata bene». Il Caselle di Marconi, forte dell’ex Gabbiano Speringo e dell’asolano Matteo Caiola, sarà il primo avversario dei rivieraschi: «A parte Persona, non conosco molto della compagine veronese, ma saremo pronti. Ho solo qualche video a mia disposizione, utile per farmi un’idea del valore della squadra e dei singoli».

Sabato prossimo Viadana ospiterà a Mezzani la Canottieri Ongina per un allenamento congiunto, con ritorno in terra piacentina il 30. Venerdì invece allenamento congiunto per il Gabbiano Top Team contro il Parma e venerdì 30 il ritorno con i ducali.