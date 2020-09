Sua nipote ha il Covid: via 3mila euro e gioielli per curarla. Anziana truffata.

RODIGO Nella tarda mattinata di ieri 16 settembre una donna contattava telefonicamente un’anziana residente in Rodigo, asserendo di essere una sua nipote e di avere immediata necessità di denaro per curarsi dal virus Covid-19. La vittima, seguendo le istruzioni impartitegli, preparava una busta con all’interno la somma in contante di 3mila euro nonché vari monili in oro, in attesa che passasse dalla sua abitazione una persona incaricata dalla sedicente nipote. Nel primo pomeriggio giungeva, presso l’abitazione della malcapitata, una donna di circa 40 anni, con il viso parzialmente coperto da una mascherina, la quale prelevava la busta per poi allontanarsi a piedi facendo perdere le proprie tracce nelle vie limitrofe.

Sul caso stanno indagando i Carabinieri di Gazoldo degli Ippoliti e del Nucleo Operativo e Radiomobile di Castiglione delle Stiviere, subito intervenuti in soccorso.

Dopo l’ennesimo odioso reato, i Carabinieri della Compagnia di Castiglione delle Stiviere invitano tutti i cittadini a sensibilizzare, insistentemente, i propri parenti anziani, che vivono da soli o in famiglia, sul delicato argomento, suggerendo di avvertire, immediatamente ed ancora prima di aprire la porta, i Carabinieri o comunque la Forza di Polizia più vicina, qualora si presentino a casa presunti funzionari pubblici o delle forze dell’ordine non direttamente conosciuti.