ROVERBELLA Tragedia della strada questa mattina poco prima delle 8 a Roverbella all’altezza del rondò per Mozzecane. Un uomo di 57 anni che era in sella alla sua motocicletta ha perso la vita in un incidente in cui è rimasta coinvolta anche un’auto. La dinamica è al vaglio delle forze dell’ordine intervenute sul posto per i rilievi di legge.

+++Notizia in aggiornamento+++