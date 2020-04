Rugby Viadana con la Croce Verde. Bronzini: “A disposizione della comunità”

VIADANA Il Rugby Viadana a supporto dei volontari Anpas della Croce Verde Oglio Po. «In un momento di necessità come questo – spiega il vice capitano della squadra Giorgio Bronzini – ci siamo messi a disposizione. L’associazione ci dà diverse indicazioni e compiti: dal mettere a posto materiali e magazzino o svolgere attività di pulizia, ma nello specifico ci occupiamo del servizio di centralino. Riceviamo chiamate da parte della centrale 112 per le emergenze sanitarie e richieste di servizi dai cittadini per dimissioni o visite e programmiamo i trasporti. Ho trovato un’organizzazione dettagliata e complessa, grazie anche al prezioso lavoro dei volontari. In questa fase tutti devono rispettare le regole. E’ fondamentale che ognuno di noi offra qualcosa: un servizio di volontariato o un piccolo gesto come una chiamata a un parente o amico».