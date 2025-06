Suzzara, un cavalcaferrovia sulla Sp50, la proposta di Forza Italia

SUZZARA – Una nuova bretella viaria e una cavalcaferrovia sulla strada provinciale Sp 50, per alleggerire il carico dei mezzi pesanti diretti verso il casello A22 e le arterie interregionali.

Questa è la proposta sviluppata da Forza Italia, con il confronto di amministratori locali, tecnici e rappresentanti istituzionali. In un incontro alla presenza del consigliere provinciale Enrico Lungarotti per conto

del Presidente Carlo Bottani, del segretario di Forza Italia Suzzara Diego Ferrarini, di un tecnico esperto in pianificazione logistica e della dirigenza provinciale ai lavori pubblici, è stata rilanciata con forza la proposta di una nuova bretella viaria capace di dare risposte concrete alle esigenze di mobilità, produttività e sicurezza del territorio.

La proposta mira a snellire il traffico lungo la strada provinciale 50 (Via Allende), che da Suzzara conduce a Mantova. Un tratto stradale importante, che si collega con le arterie interregionali e che è quotidianamente percorsa da veicoli pesanti, diretti verso il casello autostradale A22.

Il progetto prevede anche la realizzazione di un cavalcaferrovia, per superare finalmente l’attraversamento ferroviario a raso che oggi rallenta e penalizza lavoratori e imprese.

Un’infrastruttura moderna, funzionale e strategica, pensata non solo per potenziare i flussi logistici delle grandi realtà produttive del territorio, come Iveco, ma anche per favorire l’insediamento di nuove attività legate all’indotto e migliorare la qualità della vita dei cittadini, grazie a una circolazione più sicura, veloce e meno inquinanti.