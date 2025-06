Venerdì in Sala di Manto nuovo appuntamento con “A passo di donna”

MANTOVA – Riprende venerdì 6 giugno alle ore 21.00 nella Sala di Manto la rassegna di danza a Palazzo Ducale “A passo di donna”.

L’Associazione culturale Company Blu di Sesto Fiorentino presenta lo spettacolo dal titolo “14.610”: si tratta di una coreografia di e con Claudia Catarzi, musiche di Julien Desprez e scena di Fabio Giommarelli, che pone al centro della scena una ripida rampa di legno, lunga 5 metri, lungo la quale l’artista si esibisce in una danza che vuole essere metafora del cammino di tutte le donne, in cerca di un equilibrio tra impervie salite e ripide discese.

Durata dello spettacolo 30 minuti.

Ingresso con biglietto ordinario (intero euro 9, dall’accesso di Piazza Castello, a partire dalle ore 20.30. Prenotazione obbligatoria via infopoint tel. 0376 352100 da martedì a domenica dalle 8.30 alle 13.30.

Ricordiamo che durante le serate della rassegna è visitabile fino alle 23.15 (ultimo ingresso 22.20) il Castello di San Giorgio, in cui, accanto alla Camera degli Sposi, prosegue l’esposizione “Tra luce e ombra: la Camera Picta e il San Sebastiano di Ca’ d’Oro”, con biglietto di euro 9.

L’appuntamento successivo sarà venerdì 20 giugno con l’Associazione Sosta Palmizi di Cortona che presenterà lo spettacolo “Fine” di e con Olimpia Fortuni.