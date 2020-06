Svicola all’Alt dei carabinieri. Rintracciato: guidava con la patente revocata

CASTELLUCCHIO Gli era stato intimato l’alt ad un posto di controllo pochi giorni fa dai militari della stazione di Castellucchio, ma, facendo finta di niente, si era dileguato per le vie limitrofe; i carabinieri però, prima di perderne le tracce erano riusciti ad identificare la macchina e di conseguenza la persona che ne era alla guida, un uomo di 39 anni residente a Rodigo. Gli accertamenti successivi svolti dai Carabinieri avevano successivamente fatto emergere un ulteriore fatto grave: il soggetto si trovava alla guida con la patente revocata, proprio perché era già stato “pizzicato” alla guida con patente sospesa e in stato di ebbrezza. Così’, al recidivo è stato immediatamente notificato un verbale di più di 5 mila euro di multa, oltre al fermo amministrativo del veicolo per tre mesi.

Ulteriori accertamenti invece sono in corso riguardo al fatto che l’uomo non si sia fermato all’alt dei Carabinieri; accertamenti che potrebbero avere risvolti, oltre che amministrativi, anche penali.