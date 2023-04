Calcio Serie C – Mantova a Vercelli per altri tre punti di speranza

MANTOVA Di stazione in stazione, il treno salvezza del Mantova passa per Vercelli con l’obiettivo di proseguire la sua corsa. È la penultima fermata, l’arrivo è previsto a Mantova, stadio Martelli sabato prossimo, con il Padova compagno di viaggio. Che poi questo arrivo sia effettivo o no, lo scopriremo solo vivendo. Fuor di metafora, il Mantova si gioca oggi allo stadio Silvio Piola di Vercelli l’ennesimo spareggio di una stagione a dir poco travagliata. Ci sarà tempo e modo per ripercorrerla, ora la testa va unicamente rivolta al presente, dunque a queste ultime due partite. Vincendole, il Mantova sarebbe matematicamente salvo senza ricorrere ai play out. Un traguardo che i biancorossi potrebbero raggiungere anche in caso di mancata doppia vittoria, ma in questo caso il destino dell’Acm dipenderà dai risultati delle avversarie. Gli scenari sono molteplici, la via più “semplice” è quella di conquistare i tre punti già oggi in terra piemontese.

Il Mantova al momento occupa la prima casella della zona play off. La Pro Vercelli è avanti di tre punti, dunque l’occasione è a dir poco allettante. Anche perchè, essendo il match d’andata terminato in parità (3-3), con un successo il Mantova passerebbe in vantaggio negli scontri diretti (determinanti in caso di arrivo a pari punti). Le vittorie con Albinoleffe e Renate hanno rilanciato e ringalluzzito i ragazzi di Andrea Mandorlini, ma ora si tratta di confermarsi, il che non è mai facile. A maggior ragione quando si ha di fronte una squadra che anch’essa viene da due successi di fila e, vincendo ancora, blinderebbe la salvezza. Insomma la posta in palio è altissima, in una giornata da brividi che mette l’una di fronte all’altra le ultime 8 della classifica, per un totale di ben 4 scontri diretti. Sarà utile rimanere aggiornati anche con gli altri campi.

Il clima sarà caldo pure sugli spalti: i mantovani al seguito saranno più o meno 300; dal canto suo, la Pro Vercelli offre ai propri abbonati biglietti gratis da cedere a famigliari o conoscenti. Del resto, tutto è lecito quando ci si gioca una stagione.

Il Mantova si presenta senza due giocatori infortunati: Messori e Procaccio. Non mancano i dubbi sull’undici di partenza, in particolare dalla cintola in su con Pedone, Pierobon e Gerbaudo in lizza per due maglie; scalpita anche D’Orazio. L’augurio di Mandorlini è che chi rimarrà escluso, com’è accaduto col Renate, sappia lasciare il segno magari in corso d’opera. Quattro i diffidati: Guccione, De Francesco, Ceresoli e Chiorra. Nella Pro Vercelli di Massimo Gardano è squalificato il terzino destro Iezzi; occhio ai due ex, il portiere Valentini e il difensore Cristini. Il treno biancorosso può partire. Lo aspettiamo al Martelli fra una settimana, ancora carico di speranze.