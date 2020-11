Tari: aiuti dal Comune di Asola agli esercizi pubblici costretti dal dpcm alla chiusura

ASOLA – Pubblicato sul sito del Comune di Asola un bando a sostegno degli esercizi di vicinato, pubblici esercizi, artigiani ed estetiste obbligata alla chiusura della propria attività dai provvedimenti emanati dal governo e dalla Regione Lombardia. Il contributo viene erogato nella percentuale del 100% della quota variabile e della base imponibile TARI per importi inferiori a 1.000,00 e nel limite di euro 1.000,00 per importi superiori, per ogni utenza non domestica che rientra nelle categorie tariffarie sopra indicate.

I contributi verranno assegnati su richiesta fino ad esaurimento delle risorse disponibili pari a complessivi euro 30.000,00.

Nel caso in cui le richieste dovessero superare le risorse disponibili si procederà alla riduzione proporzionale della percentuale di assegnazione in modo da soddisfare la totalità delle domande. La domanda dovrà essere presentata esclusivamente su apposito modulo scaricabile dal sito istituzionale dell’ente www.comune.asola.mn.it in Home Page e nella Sezione Tributi fino al 13 dicembre.