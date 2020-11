Calcio Serie C: MANTOVA-RAVENNA 2-1 (finale)

MANTOVA Buonasera dallo stadio Martelli, dove sta per andare in scena Mantova-Ravenna. E’ la seconda partita consecutiva in casa per i biancorossi, che vogliono bissare il successo ottenuto con l’Arezzo per consolidarsi in zona play off. Troise deve fare a meno del difensore Milillo, vittima di una micro lesione al polpaccio. Il Ravenna è quartultimo in classifica e a secco di punti in trasferta, ma l’arrivo di Colucci in panchina sembra aver dato nuovi stimoli. Seguiremo il match con aggiornamenti in tempo reale.

MANTOVA-RAVENNA 2-1

MANTOVA: Tozzo; Bianchi, Checchi, Zanandrea, Panizzi (58′ Silvestro); Di Molfetta, Lucas (46′ Zibert), Gerbaudo, Guccione (58′ Vano); Ganz (82′ Militari), Cheddira (46′ Rosso). A disp.: R. Tosi, Zappa, F. Tosi, Saveljevs, Esposito, Moreo, Baniya. All.: Troise.

RAVENNA: Albertoni; Shiba (74′ Marozzi), Jidayi, Zanoni; Franchini (58′ Alari), Fiorani (74′ Cossalter), Papa, De Grazia, Perri; Mokulu (36′ Ferretti), Martignago. A disp.: Salvatori, Raspa, Vanacore, Cesprini, Marra, Mancini, Stellacci, Sereni. All.: Colucci.

ARBITRO: Andrea Ancora di Roma 1 (assistenti: Tricarico di Udine e Santarossa di Pordenone)

RETI: 25′ Perri, 64′ e 68′ Ganz

NOTE: Ammoniti: Mokulo, Fiorani, Perri, Jidayi, Zibert, Vano. Corner 7-2 per il Mantova. Recupero 2′ + 3′.

Secondo tempo

93′ E’ finita. Il Mantova batte in rimonta il Ravenna, 2-1. Vittoria meritata, firmata dalla doppietta di Ganz

92′ Ultimo minuto, palla al Mantova

91′ Ancora Mantova: staffilata di Silvestro, Albertoni para in due tempi

91′ Rosso tenta da fuori, palla appena sopra la traversa

90′ Sono 3 i minuti di recupero

89′ Contatto Martignago-Zanandrea in area biancorossa. Il Ravenna protesta, ma non c’è niente

88′ Zibert riconquista palla sulla trequarti e spara in porta: palla sopra la traversa. L’occasione si poteva gestire meglio

87′ Il Mantova si difende attaccando: 7-2 il conto dei corner. Svetta Checchi, palla fuori

86′ Angolo per il Mantova: Rosso va direttamente in porta, il portiere smanaccia ancora in corner

85′ Cinque alla fine, il Mantova è in controllo

84′ Di Molfetta affonda a destra e con esperienza guadagna una punizione. Bravo!

83′ Si lotta a centrocampo. Ammonito Vano

82′ Troise si copre: fuori Ganz, autore della doppietta, dentro Militari

80′ Dieci alla fine: il Ravenna ci prova, bisogna stringere i denti

78′ Pericolo per il Mantova. Errore in appoggio di Zibert, Ferretti si inserisce e spara dai 16 metri: palla sopra la traversa, ma che svarione

74′ Il Ravenna opera un doppio cambio: dentro Marozzi e Cossalter

Stavolta il Mantova sfonda a destra, Di Molfetta confeziona un cross al bacio per Ganz che di testa schiaccia in rete. Risultato ribaltato in 4 minuti

68′ GOOOOOOOOOOOOOOOOL DEL MANTOVA: ANCORA GANZ!!!!!!!

Azione prolungata dei biancorossi, che trovano il varco a sinistra: Gerbaudo dal fondo mette in mezzo per Ganz che ha il tempo di controllare e battere di sinistro: palla nell’angolo, 1-1

64′ PAREGGIOOOOOOOOOOOOO DEL MANTOVA: HA SEGNATO GANZ!!!!!!!

60′ Bella discesa a destra di Bianchi e palla per Di Molfetta, che perde l’attimo giusto per calciare e quando lo fa, la difesa ormai schierata respinge

57′ Doppio cambio nel Mantova: dentro Silvestro per Panizzi e Vano per Guccione

55′ Gioco spezzettato e continue interruzioni. Ma così si fa il gioco del Ravenna

51′ Guccione per Panizzi, sempre intraprendente a sinistra, il cross in area è respinto dalla difesa

47′ Mantova subito all’attacco. 3-1 il conto dei corner, ma bisogna recuperare il gol di svantaggio

Si riparte. Doppio cambio nel Mantova: c’è Rosso al posto di Cheddira, entra anche Zibert per Lucas

Primo tempo

45’+2 Si chiude il primo tempo, Mantova sotto di un gol. I biancorossi devono recriminare per un paio di ghiotte occasioni mancate da Cheddira, ma anche per l’amnesia difensiva (Bianchi) che ha propiziato il gol del Ravenna

45′ Guccione ci prova da lontano, palla abbondantemente a lato. Due minuti di recupero

43′ Mantova stavolta graziato. Di Grazia riceve da Ferretti e centra basso dal fondo, Papa non inquadra la porta da buona posizione. Sbandano i biancorossi dietro

38′ Occasione clamorosa sciupata da Cheddira. Ganz lo mette davanti al portiere, piattone di sinistro e palla a lato. Un gol mangiato

37′ Guccione pesca in area Cheddira, ma è ancora in fuorigioco (il tiro era comunque finito alto)

36′ Cambio nel Ravenna: Mokulo getta la spugna, entra Ferretti

35′ Fiorani ferma fallosamente la ripartenza di Guccione: giallo per lui

33′ Timide proteste del Mantova per un contatto in area tra Jiday e Panizzi. L’arbitro non interviene e probabilmente ha ragione

31′ Il Mantova ha accusato il colpo. Checchi si rifugia in corner ed evita pericoli

Un terzo di partita e il Mantova deve rincorrere, il risultato però è bugiardo

30′ Mokulo sbraccia su Gerbaudo: ammonito

Su lungo lancio da destra, Perri sorprende Bianchi alle spalle, entra in area a sinistra e infila nell’angolino lontano: nulla da fare per Tozzo

25′ GOL DEL RAVENNA: HA SEGNATO PERRI

24′ Gol annullato a Ganz per fuorigioco. Splendido l’assist di Di Molfetta, ma l’attaccante sembra effettivamente oltre i difensori

23′ La spinta del Mantova si è affievolita e il Ravenna prova a mettere fuori la testa

16′ Lucas innesca il solito Cheddira: destro da 25 metri, palla docile tra le braccia del portiere

15′ Se n’è andato il primo quarto d’ora: buon Mantova, ma il risultato non si sblocca

14′ Il Mantova sfonda a sinistra. Di Molfetta centra, Gerbaudo e Cheddira si disturbano a pochi passi dalla porta e l’occasione sfuma

12′ L’attaccante di origine marocchina prova a farsi perdonare: conclusione dal limite, palla fuori di poco

8′ Grande occasione per il Mantova. Di Molfetta e Panizzi combinano bene a sinistra, palla al bacio per Cheddira che, dal dischetto, conclude malamente col mancino

7′ Ripartenza del Ravenna: Franchini si fa tutto il campo a sinistra ma conclude a lato

6′ Il Mantova manovra bene a destra: Cheddira centra basso, Guccione anticipato e palla in corner

4′ Panizzi smarca Cheddira davanti al portiere: l’arbitro ferma tutto per fuorigioco, questione di centimetri

Partita iniziata, in leggero ritardo, dopo il minuto di silenzio per ricordare Maradona