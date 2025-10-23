Tartaro e Tione: sabato giornata ecologica nella Palude del Busatello per ripulire gli argini

OSTIGLIA – Un’intera giornata dedicata alla natura, alla tutela degli ecosistemi e alla partecipazione attiva dei cittadini: sabato 25 ottobre 2025 , dalle 9:00 alle 17:00 , si svolgerà nella Palude del Busatello , tra Ostiglia e Gazzo Veronese, la giornata ecologica “Tartaro e Tione: ripuliamo con passione” , promossa dal Parco del Mincio in collaborazione con il WWF Veronese .

Il programma prevede, al mattino, interventi di pulizia dei sentieri e delle aree fluviali lungo il Tartaro e il Tione, guidati da esperti e volontari, seguiti da un pranzo conviviale e da un pomeriggio di incontri dedicati alla conservazione delle zone umide .

Il programma: alle ore 9:00 ritrovo presso l’Oasi del Busatello, Centro Visite “Casa dell’Angela”; alle ore 9:30 pulizia ambientale presso la confluenza tra Tartaro e Tione ; alle ore 12:30 , pranzo a buffet presso Centro Visite “Casa dell’Angela”, a cura delle associazioni Ayni e A.P.S. Oasi del Busatello (su prenotazion e) ; ore 14:30 Conferenze e momenti di confronto: “Zone umide e loro salvaguardia: progetti presenti e futuri per la conservazione della Palude del Busatello” con Andrea Agapito Ludovici ( WWF Italia), Giovanni Bombieri ( Dottore Forestale e referente del progetto Bando Capitale Naturale 2023) , Ilaria Artioli e Massimo Rossi ( Guardie Ecologiche Volontarie del Parco del Mincio).

È consigliato un abbigliamento comodo e adatto all’ambiente naturale e palustre. Per info: segreteria@wwf-verona.it