Teatro Vittoria di Viadana, avanti: “Riapertura in inverno”

VIADANA – Importanti novità per quanto concerne la futura riapertura del cinema teatro Vittoria, sala in “standby” da anni e che dalla sua chiusura ha privato i viadanesi di un importante luogo aggregativo e polo culturale cittadino.

Tuttavia, la situazione di stallo sembra ormai prossima a sbloccarsi come anticipato dal sindaco Nicola Cavatorta, la cui amministrazione è sempre stata sensibile rispetto a tale situazione cercando di favorire, al netto di fattori congiunturali sopraggiunti ed esterni, la riapertura del Vittoria.

«Stiamo entrando nel vivo della sistemazione della struttura – dichiara Cavatorta -. Rimane in essere l’obiettivo di poterlo riaprire quanto prima, possibilmente già quest’inverno». Sempre sui prossimi step che porteranno alla definitiva riapertura al pubblico della sala del capoluogo, l’amministratore locale fornisce ulteriori dettagli: «A breve dovrebbero iniziare anche i lavori edili. Durante l’estate sono stati presi in esame tutti i preventivi, ma solo dopo i sopralluoghi dei tecnici – ricorda Cavatorta – è stato possibile avere delle cifre veritiere per ogni singolo intervento».

Nel frattempo, all’albo pretorio dell’ente comunale è stata pubblicata la determinazione numero 632 del 2 ottobre relativa all’affidamento del servizio di progettazione esecutiva termotecnica per la sostituzione dei generatori di calore del cinema teatro. Interlocutore del Comune per la progettazione di questa progettualità sarà il Tecnostudio di Suzzara (8.500 euro + iva al 22% per un totale di 10mila e 370 euro).

Contestualmente, per effetto della determina numero 633 del 2 ottobre (documento che regola l’affidamento per il servizio di dichiarazione di rispondenza per gli impianti elettrici dell’immobile) al medesimo studio professionale la cui sede si trova a Suzzara, è stata affidata anche l’esecuzione di queste prestazioni per un importo di 16mila e 800 euro.