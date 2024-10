Canoa, libri, natura: torna oggi a Goito “Go Science”

GOITO – Si torna a parlare di scienza e territorio grazie all’edizione 2024 dell’evento titolato “Go Science” che oggi sul Lungo Mincio in zona Bocciofila dalle 15.30 alle 19 richiamerà l’attenzione delle persone di tutte le generazioni.

La manifestazione che unisce la scienza e il territorio per far scoprire a grandi e piccini queste due realtà ancora una volta vedrà impegnati in cabina di regia Comune, biblioteca, cooperativa Alkemica, associazione “Nati per leggere”, Go.To Garda Bike, cooperativa Charta e il Centro nazionale carabinieri biodiversita di Bosco Fontana.

Ad attendere i partecipanti, ci saranno libri, giri in canoa e laboratori per ragazzi e ragazze per scoprire le meraviglie delle zone intorno a Goito, il tutto attraverso la lente d’ingrandimento per indagare nel variegato mondo della scienza.

Il programma del pomeriggio prevede dalle 15.30 alle 19 laboratori e passeggiate naturalistiche riservate ai bambini e le bambine dai 6 ai 13 anni. Al Chiosco del Mincio, invece dalle 15.30 alle 18 per i giovani dai 10 ai 13 anni, ci sarà il momento sportivo e paesaggistico denominato “Tutti in canoa”. Nel medesimo lasso di tempo sarà attiva l’area biblioteca per il momento dedicato ai libri per tutti i gusti con la possibilità di prestito.

Il pomeriggio sarà reso ancor più coinvolgente per i bambini e le bambine sino ai 6 anni per lo spazio Nati per leggere ove i lettori volontari di “Mamma che libri” proporranno una serie avvincente di letture.