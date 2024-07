Tenta di violentare un’anziana: un arresto a Ostiglia

OSTIGLIA Una anziana donna di Ostiglia stata aggredita sulla porta di casa da un giovane: sulle prime aveva pensato che la volesse rapinare e invece si è trovata di fronte, con orrore, a un uomo che la voleva stuprare. Le sue grida hanno però messo in allarme alcuni vicini, tra cui uno che ha assistito alla scena e si è gettato in strada correndo verso l’abitazione. Tanto è bastato per fare desistere l’aggressore che si è dileguato, peraltro in modo alquanto grottesco, sotto gli occhi di altri testimoni. La fuga non gli ha impedito, però, di finire in manette, arrestato dai carabinieri di Borgo Mantovano. Nella giornata odierna è attesa l’udienza di convalida dell’arresto dell’aggressore, un giovane di nazionalità marocchina. Per ora, comunque, bocche cucite sia dalla Procura che dai carabinieri, impegnati a completare le indagini.

La vittima di questo allucinante episodio, avvenuto nella tarda serata di venerdì in pieno centro a Ostiglia è una donna ultraottantenne, che – per fortuna – pur dovendo ricorrere alle cure mediche del pronto soccorso non ha riportato lesioni gravi in quella che non si può far altro che definire una vigliacca aggressione.

La ricostruzione dei fatti è ancora frammentaria, anche se – come spesso accade nei paesi – la notizia è corsa rapidamente di bocca in bocca in un misto di stupore e sbigottimento: la donna era uscita un attimo di casa, erano da poco passate le 23, per provare a godersi un pochino di fresco in queste giornate afose ed è stata avvicinata dal giovane.

Dal pretesto di alcune parole scambiate al volo a passare all’azione è stato un tutt’uno: l’uomo ha spinto la donna nell’ingresso dell’abitazione e ha tentato di abusare di lei. L’anziana, ormai sopraffatta, ha gridato aiuto con tutta la forza che aveva e – per fortuna – alcuni vicini, tra cui un giovane extracomunitario che aveva assistito alla scena, sono corsi verso l’abitazione per prestarle aiuto. L’aggressore, vista la mal parata, si è dato alla fuga, ancora con i calzoni abbassati fino alle caviglie, fuggendo tra altri passanti che hanno assistito stupiti alla scena.

Per fortuna la donna, sia pure comprensibilmente sotto shock e con diverse contusioni, non sembrava ferita in modo grave e la sua testimonianza è stata raccolta dai carabinieri di Borgo Mantovano che sono arrivati sul posto.

L’attività di indagine ha permesso di risalire abbastanza rapidamente all’identità del giovane che è stato arrestato anche se – dato il riserbo che per ora permane sulle indagini – non è stato possibile conoscere il capo di imputazione preciso che gli è stato contestato. Oggi, dal gip di Mantova Chiara Comunale, l’udienza di convalida dell’arresto.