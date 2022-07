Canoa – Canottieri Mincio: argento per Vesentini e Ricchiero. Doppio bronzo per Campari

Auronzo di Cadore Canottieri Mincio sempre in spolvero nella gara internazionale di Canoa Velocità di Auronzo di Cadore. Nelle finali sui 200, Sara Vesentini ed Elena Ricchiero si sono piazzate seconde alle spalle delle vice campionesse europee Lucrezia Zironi e Sara Daldoss (GS Fiamme Azzurre), con cui gareggiano nel K4, e davanti a Slovenia e Germania. Sara poi quarta nel K1 ed Elena quinta. Tra l’altro, entrambe hanno ottenuto la finale diretta di oggi nel K2 500 e con Zironi e Daldoss nel K4.

Ottimo terzo Alessio Campari nel misto K2 con Matteo Bazzano del Ticino. Primo si è piazzato l’equipaggio tedesco e secondo quello olandese. E altro bronzo nel K1 ex aequo con Giacomo Rossi (in foto): entrambi col tempo di 37.31. Secondo Matteo Bazzano con 37.26. Vittoria del campione europeo sui 500 e 1000: l’austriaco Timon Maurer.

Venerdì Elena Ricchiero ha vinto il K1 1000. Sara Vesentini nona, ma aveva ordine di non tirare, non è la sua distanza. Ottavo posto per Alessio Campari, secondo degli italiani. I primi sei tutti stranieri, fra cui il campione europeo Maurer.