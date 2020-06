Calcio 3ª Categoria – Il Boca Juniors saluta mister Reggiani. Luca Guicciardi è il nuovo allenatore

CARBONARA PO Cambio della guardia sulla panchina del Boca Juniors. Luca Guicciardi è il nuovo allenatore al posto di Alessandro Reggiani, il quale saluta così: «Lascio una società nella quale mi sono trovato benissimo e cui auguro le migliori fortune. Dopo due-tre stagioni nello stesso ambiente è normale cambiare per trovare nuovi stimoli e nuove motivazioni. Resta il rammarico per l’ultima stagione: si fossero disputati i play off, il mio Boca avrebbe recitato un ruolo di primo piano, perchè nella gara secca era più forte e avrebbe potuto salire in Seconda, traguardo che potevamo tagliare anche nella stagione precedente, ma siamo stati penalizzati dagli infortuni». Guicciardi, dal canto suo, ha vestito la maglia del Boca Juniors da giocatore negli anni d’oro della gestione Marassi; ha allenato Moglia, Sermide, Folgore Mirandola e nell’ultima stagione era nel vivaio della Poggese. «Arrivo in una società seria – spiega – molti giocatori hanno deciso di restare e i possibili rinforzi li abbiamo già individuati».