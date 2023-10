Tentato assalto notturno alle Poste, ma il sistema di sicurezza “tiene”

VILLPENTA – Tentato furto all’ufficio postale di Villimpenta, ma fortunatamente la collaborazione tra Poste Italiane e le forze dell’ordine ha dimostrato la sua efficacia nel respingere l’assalto della delinquenza, ultimamente particolarmente attiva nella zona, tanto che i residenti non nascondono la loro preoccupazione anche per via delle nuove “dinamiche” demografiche, giusto per utilizzare una metafora. L’allarme, scattato all’1.20 della notte tra martedì e mercoledì, ha allertato gli operatori della Situation Room di Milano – la sala di controllo H24 di Poste Italiane competente per territorio – hanno consentito d’effettuare una pronta richiesta d’intervento dei carabinieri ed in tale frangente di tempo i malviventi, dato il resistere della struttura ed i sensori presenti sull’intero sito, hanno rinunciato nel perpetrare l’evento, ripiegando sulla fuga. I carabinieri al loro arrivo hanno riscontrato l’oscuramento e lo spostamento della telecamera direzionata sull’ATM. «Tale risultato – riferiscono da Poste Italiane – è stato possibile grazie agli investimenti dell’Azienda in materia di protezione e sicurezza che hanno consentito, ad esempio, di dotare tutti gli Uffici Postali di Mantova e Provincia di dispositivi a protezione del contante, tra i quali speciali casseforti ad apertura temporizzata, e di attivare 165 sportelli dotati di RollerCash, particolari casseforti collegate alle postazioni operative i cui cassetti possono essere aperti solo alla conclusione di un’operazione. Ulteriori sistemi antieffrazione sono stati introdotti a protezione degli ATM, come ad esempio la cosiddetta “ghigliottina” che, attraverso una paratia mobile, impedisce l’introduzione di esplosivo all’interno della cassaforte stessa. Questo sistema non consente l’introduzione dell’esplosivo all’interno della cassaforte stessa rendendo vano il tentativo di attacco». L’effetto deterrente generato da tali accorgimenti, ha contribuito notevolmente alla riduzione del numero di eventi criminosi negli ultimi anni. «I sistemi di custodia del denaro di Poste Italiane sono decisamente all’avanguardia – prosegue la nota – tanto che nel triennio 2020-2022 il 47% dei tentativi di furto e rapina in tutta Italia sono falliti». Oltre a monitorare possibili intrusioni notturne nei locali di Poste Italiane e contribuire al riconoscimento di eventuali rapinatori, i nuovi sistemi consentono attraverso un sofisticato software di video-analisi predittiva di riconoscere automaticamente comportamenti sospetti e potenziali attacchi agli ATM, facendo partire in tempo reale la richiesta di intervento alle forze dell’ordine. Ieri pomeriggio i carabinieri della Radio Mobile di Mantova hanno effettuato un sopralluogo aggiuntivo per ricostruire l’accaduto e tentare di risalire ai balordi di turno.

Matteo Vincenzi