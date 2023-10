Tennis tavolo Serie A1 maschile – La PaninoLab lotta ma non basta: il Marcozzi vince 4-1

CAGLIARI Niente da fare per i ragazzi della PaninoLab Bagnolese. A tre giorni dalla prima storica vittoria in A1, i mantovani hanno dovuto soccombere alla Marcozzi Cagliari nel terzo turno di campionato. I sardi vincono 4-1 e rimangono l’unica squadra a punteggio pieno.

Viktor Brodd, al suo esordio in Italia, è partito sul 6-0 e il primo set contro Francisco Sanchi non ha avuto storia. Anche nel secondo ha avuto un ottimo avvio (4-1) e ha allungato sul 6-2 e sull’8-3, andando dritto fino in fondo. Nel terzo parziale lo svedese ha nuovamente dilagato.

I bagnolesi si sono rifatti con Daniele Pinto nel secondo match, contro Jorge Campos. Perso il primo set, Pinto ha annullato due set point (8-10) e tre successivi e al suo primo (14-13) è stato efficace. Pinto ha continuato nella sua azione nel terzo parziale, vinto 11-7; e nel quarto, dove si è portato sul 7-4 ed è rimasto sempre in vantaggio. Si è procurato quattro match-point e al terzo ha tagliato il traguardo.

Nel derby dei mancini, Jordy Piccolin ha dato battaglia con Humberto Manhani Junior, perdendo i primi due set ma vincendo il terzo. Nel quarto Manhani è tornato a guidare (7-4) ed è stato agganciato (7-7), ha neutralizzato due palle set (9-10 e 10-11), ha mancato due match-point (12-11 e 13-12) e al terzo (14-13) ha avuto ragione.

Nella quarta partita Campos si è aggiudicato i primi due parziali contro Sanchio, che ha reagito bene assicurandosi il terzo. Ma nel quarto l’italo-brasiliano ha ceduto cinque scambi di fila (5-7) e il caraibico non si è più fermato.

Molto combattuta l’ultima sfida tra Brodd e Piccolin: ottima partenza di Jordy che vince il primo set, poi la reazione dello svedese che ribalta il punteggio. Piccolin fa 2-2, ma nel quinto Brodd consegna la vittoria al Marcozzi. Il terzo turno sarà completato dal match di sabato alle 18 fra Carrara e Norbello.