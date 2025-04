Suzzara, provoca incidente perché alla guida in stato alterato

SUZZARA Lo scorso 3 marzo in Suzzara, un indiano 38nne residente in quel centro, era coinvolto in un sinistro stradale senza feriti. Sul posto interveniva un equipaggio del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Gonzaga, per i rilievi del caso. Il conducente veniva accompagnato presso l’ospedale civile, e sottoposto agli esami per verificare eventuali alterazioni psico-fisiche.

A distanza di tempo è arrivato il responso delle analisi: il conducente del veicolo, coinvolto nel sinistro, quel giorno guidava in stato di alterazione dovuto all’assunzione di stupefacenti. Al soggetto, oltre alla denuncia penale, gli è stata ritirata la patente di guida.

Il procedimento penale si trova nella fase delle indagini preliminari, e l’eventuale colpevolezza del soggetto dovrà essere accertata in sede di processo nel contraddittorio tra le parti.