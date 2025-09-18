Terranostra Mantova domani alla 50ª Festa dell’Uva di Monzambano

MANTOVA Domani sera, venerdì 19 settembre, alle ore 18 nella Sala Consiliare del Comune di Monzambano (piazza Vittorio Emanuele III, 15), Giuseppe Groppelli, presidente di Terranostra Mantova, l’associazione che rappresenta gli agriturismi di qualità di Coldiretti, parteciperà al convegno sul “Futuro del vino”, con un dibattito sul settore vitivinicolo come ricchezza da difendere e sulle prospettive legate a turismo e territorio. L’evento si inserisce nell’ambito della 50ª edizione della Festa dell’Uva di Monzambano.

Ad aprire i lavori sarà il sindaco di Monzambano, Giorgio Cappa. Interverranno, insieme a Groppelli di Terranostra-Coldiretti Mantova, Chiara Rastrelli (presidente dell’Associazione Colline Moreniche), Adele Gorni Silvestrini (consulente marketing Food&Wine), Giampietro Ferri, presidente di Fipe-Confcommercio Mantova.

L’incontro sarà l’occasione di accendere i riflettori sulla vendemmia in corso, le prospettive di mercato, la valorizzazione del comparto vitivinicolo locale sia in chiave di mercato che di incoming sul territorio, alla luce di dati in crescita nel segmento dell’enoturismo, che in provincia di Mantova attrae oltre 18mila persone ogni anno per un giro d’affari fra i due e i tre milioni di euro (anno 2024, fonte: Strada dei Vini e Sapori Mantovani).

Al termine dell’evento, l’inaugurazione ufficiale della 50ª edizione della Festa dell’Uva.