Tradito dal fiuto di Perla, cane anti-droga: 25enne arrestato nel giorno del suo compleanno

PEGOGNAGA Brillante operazione antidroga condotta dai Carabinieri della Compagnia di Gonzaga, supportati dall’unità cinofila “Perla” in forza al Nucleo Carabinieri cinofili di Orio al Serio (BG).

Nella tarda serata di venerdì 10 ottobre i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Gonzaga, unitamente ai colleghi della Stazione di Pegognaga ed all’unità cinofila dell’Arma, nell’ambito dei servizi concordati e condivisi in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal Prefetto della provincia di Mantova dott. Roberto Bolognesi, eseguivano dei controlli nel centro abitato di Pegognaga, estendendoli successivamente nell’abitazione di un ragazzo.

L’unità cinofila “Perla”, entrata nell’abitazione da perquisire, conduceva subito gli inquirenti nella camera da letto del ragazzo: è proprio li che i Carabinieri hanno rinvenuto un vero e proprio bottino:

– Quasi 3 grammi di cocaina;

– 29 grammi di hashish;

– Un bilancino di precisione;

– Alcuni coltelli utilizzati per il confezionamento della sostanza stupefacente;

– Materiale da taglio;

– Fucile doppietta marca Beretta calibro 12, con le canne mozzate e calciolo tagliato, idoneo allo sparo, risultato oggetto di furto avvenuto nel marzo 2024 in un’abitazione di Magnacavallo;

– Nr. 19 munizioni per il fucile;

– Nr. 2 pistole giocattolo, fedeli riproduzioni di armi comuni da sparo.

Detto materiale veniva opportunamente sequestrato dagli investigatori.

Il soggetto, un 25enne residente a Pegognaga, è stato tratto in arresto poiché ritenuto responsabile, in ipotesi accusatoria, dei reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, ricettazione e detenzione illegale di armi e munizioni.

Ironia della sorte: il giovane è stato arrestato nel giorno del suo compleanno. L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato associato presso la Casa Circondariale di Mantova, dove resterà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.