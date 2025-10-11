Aggressioni immaginarie e reali nella notte in centro a Mantova

MANTOVA Uno ha detto ai carabinieri di essere stato picchiato, ma dagli accertamenti dei militari del Radiomobile non è emerso alcun elemento a suffragare la versione di un 37enne marocchino soccorso all’1.15 di oggi in via Roma. Sull’altro invece, un 18enne di Porto Mantovano soccorso alle 2.15 in piazza Sordello, non c’era alcun dubbio che avesse subito un’aggressione, visto che aveva perso tre denti. Il giovane ha raccontato ai carabinieri di essere stato colpito per futili motivi da alcuni ragazzi. Il ferito è stato trasportato all’ospedale di Mantova in codice giallo. Indagini in corso.