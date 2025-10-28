Tragedia sul lavoro. Resta impigliato nel cardano del trattore: muore un 23enne a Cavriana

CAVRIANA E’ un imprenditore agricolo originario di Gavardo (Bs) e residente a Guidizzolo, la vittima dell’infortunio mortale avvenuto oggi pomeriggio nelle campagne di Cavriana. Si tratta di Diego Lucchini, titolare dell’azienda agricola New generation farm di Guidizzolo. Secondo quanto ricostruito fino ad ora dai tecnici di Ats Val Padana, sul posto per i rilievi con i carabinieri di Castiglione delle Stiviere, il giovane stava lavorando su un fondo agricolo quando rimaneva incastrato su un macchinario che arrotola dei tubi (argano), venendo trascinato fino allo schiacciamento della testa. Inutili le manovre di rianimazione effettuate sul posto dal personale del 118. Il macchinario è stato posti sotto sequestro e la salma portata nelle sale mortuarie dell’ospedale di Mantova per il successivo esame autoptico.

+++ Infortunio mortale a Cavriana +++

Tragedia sul lavoro oggi a Cavriana. Un 23enne ha perso la vita mentre lavorava in un campo in strada Bagatino. Secondo una prima ricostruzione della dinamica dell’accaduto il giovane sarebbe stato trascinato dall’albero cardanico del trattore in cui è rimasto impigliato. Per lui non c’è stato scampo. L’allarme è stato dato intorno alle 15.30 ma la tragedia potrebbe essersi consumata diverse ore prima. Sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco e il 118 che aveva inviato anche un eliambulanza da Brescia, i carabinieri e i tecnici dello Spsal di Ats Val Padana.