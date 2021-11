Travolti da un quadro elettrico da 6 quintali. Due feriti alla Marcegaglia

GAZOLDO DEGLI IPPOLITI Travolti da un enorme quadro elettrico industriale del peso di circa 600 chili, due operai sono finiti in ospedale – uno dei quali in condizioni piuttosto serie. L’incidente si è verificato questa mattina nello stabilimento Marcegaglia a Gazoldo, per la precisione nel cantiere che è stato allestito dopo che lo scorso 15 ottobre in azienda era divampato un grosso incendio che aveva provocato parecchi danni, compresi quelli al quadro elettrico in questione andato completamente bruciato. Uno degli operai feriti, M.S., ha riportato un trauma da schiacciamento alla schiena ed è stato trasportato all’ospedale di Mantova in codice giallo. Stesso codice ma condizioni generali meno gravi per l’altro operaio, S.V., 43 anni, che si è procurato un trauma ad un arto inferiore nel tentativo di aiutare il collega schiacciato. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 con ambulanze ed auto medica. La dinamica dell’infortunio è al vaglio dei tecnici dello Spsal dell’Ats di Mantova, intervenuti per i rilievi insieme ai carabinieri locali.