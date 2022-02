Travolto da un mezzo agricolo: muore un 56enne a Castiglione. E’ la prima vittima sul lavoro del 2022

CASTIGLIONE DELLE STIVIERE Tragedia sul lavoro questa mattina verso le 11 nelle campagne di Castiglione delle Stiviere. Un uomo di 56 anni ha perso la vita schiacciato da un mezzo muletto con il quale stava lavorando nei campi nella zona di via Ospedale Valle Oscura. Sul posto sono intervenuti i mezzi del 118 ma per l’uomo non c’era ormai più nulla da fare. Tutt’ora sul posto i vigili del fuoco, i carabinieri e i tecnici dello Spsal di Ats Mantova che stanno eseguendo i rilievi per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Si tratta del primo infortunio mortale sul lavoro di quest’anno nel Mantovano.