Tre Comuni dell’Hinterland si uniscono per incentivare lo sport

HINTERLAND – Anche quest’anno è arrivata a la Settimana Europea dello Sport, progetto lanciato nel 2015 dalla Commissione Europea per promuovere l’attività sportiva e gli stili di vita sani e attivi, al fine di incrementare il benessere fisico e mentale dei cittadini europei, valorizzando il ruolo dello sport nel costruire comunità resilienti e unite. Un’iniziativa, fortemente caldeggiata dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, rivolta a tutti, indipendentemente dall’età, dall’estrazione sociale, dalla provenienza, dalla forma fisica, mentre la Società Sport e Salute ne cura gli aspetti organizzativi e gestionali. L’iniziativa, accompagnata dalla campagna #BeActive, si iene da oggi fino al 30 settembre.

I Comuni di Mantova, San Giorgio Bigarello, Porto Mantovano e Marmirolo, sostenuti dal Coni Lombardia, hanno unito le forze per creare un piano d’azione congiunto. Con il coinvolgimento delle società e degli enti sportivi del territorio, la settimana sarà costellata da momenti in cui istruttori e strutture saranno a disposizione gratuitamente di tutti quelli che vogliono sperimentare una disciplina sportiva. A questo si aggiungono eventi sportivi già programmati sul territorio o specificamente creati,

«Lo slogan Be Active – afferma Laura Spiritelli, assessore allo Sport di San Giorgio Bigarello, Comune capogruppo dell’iniziativa – diventa un monito e un incentivo per acquisire la consapevolezza di essere responsabili del proprio benessere personale, ma anche di quello della comunità in cui si è inseriti. Facendomi portavoce anche dei miei colleghi, posso affermare che ci siamo trovati concordi nel sostenere la partecipazione alla Settimana Europea dello Sport perché crediamo che l’attività motoria sia uno degli elementi basilari per la crescita dei giovani e per il mantenimento dell’equilibrio psico-fisico degli adulti».

Il programma completo di ogni singola giornata per ogni Comune è consultabile al seguente indirizzo: https://www.sportesalute.eu/beactive/calendario-eventi.html.

Matteo Vincenzi