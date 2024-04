Delegazione dal Papa per i 150 anni della Croce Rossa

CASTIGLIONE – Una delegazione dei volontari del comitato locale della Croce rossa ha partecipato all’udienza tenuta da Papa Francesco in occasione del 160esimo anniversario di fondazione della Croce Rossa. Sul palco hanno preso la parola alcuni membri della Cri che hanno affrontato il tema delle sfide più importanti di questi ultimi anni. Dall’impegno durante l’emergenza per la pandemia a quello per la guerra in Ucraina fino alle operazioni di soccorso per l’alluvione in Emilia-Romagna. Ma anche l’enorme lavoro di accoglienza svolto a Lampedusa e gli aiuti umanitari alla popolazione colpita dal conflitto nella Striscia di Gaza. È importante ricordare che durante l’assedio del 1859, Henry Dunant ebbe modo di assistere ai soccorsi delle donne castiglionesi ai feriti dello scontro portati in duomo dal campo di battaglia di Solferino. Fu proprio in quell’atroce occasione che l’uomo intuì la necessità di un soccorso neutrale ed universale, dando vita all’idea della Croce Rossa. “Seimila volontarie e volontari da tutta Italia hanno dato il loro abbraccio al Papa: una rappresentanza degli oltre 150mila donne e uomini della Cri impegnati quotidianamente ovunque per chiunque”, sono state le parole del presidente Rosario Valastro.