“Verde pubblico in abbandono”, la minoranza di Rodigo va all’attacco

RODIGO – Il verde urbano e la sua gestione da parte del Comune di Rodigo nel mirino dei consiglieri di Destinazione Comune. Maurizio Bulgarelli e Francesca Cavicchini a tal proposito hanno presentato nei giorni scorsi un’interpellanza che verrà esaminata nel corso del prossimo consiglio comunale.

«Negli ultimi anni – spiega il capogruppo Bulgarelli – nel territorio comunale si sono verificati un numero importante di abbattimenti di alberi ad alto fusto da parte di privati, anche di essenze tutelate, come querce e platani. Ci sono poi aree comunali dove la gestione delle aiuole prossime ai marciapiedi risulta inadeguata. A tal proposito chiediamo al sindaco chiarimenti in merito alla gestione del verde, ad esempio, nel quartiere Vedusino. A chi compete la manutenzione delle aiuole? E i privati sono puntualmente sollecitati alla corretta gestione dei lotti di proprietà dove si verifica frequentemente una crescita abnorme di piante infestanti e la conseguente presenza di animali indesiderati?”.

Aggiunge dal canto suo Cavicchini: “Attendiamo altre risposte in merito alla situazione del bosco di via Settefrati di proprietà di Santo Ascari e se verrà compiuta una verifica puntuale sugli abbattimenti effettuati di recente in via Vedusino, dove sono stati tagliati decine di alberi ad alto fusto, con diametri importanti e alcuni platani sono stati ridotti a ceppaia».

“Nell’ambito del verde urbano – recita l’interpellanza delle minoranze – una particolare attenzione va posta al patrimonio arboreo presente, che per le valenze sanitarie, estetiche, storiche, architettoniche rappresenta un elemento imprescindibile e fondamentale. A questo bisogna aggiungere la progettazione delle aree verdi, la gestione e gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria devono essere attuati nel rispetto del patrimonio naturale esistente e in conformità alle normative vigenti in materia”.

Chiarimenti a parte gli esponenti di Destinazione Comune hanno inserito nell’interpellanza anche delle proposte sulla gestione del verde urbano a partire dalla stesura di un regolamento comunale del verde.